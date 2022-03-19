شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تتصدر التريند بعد طرح برومو مسلسل "فاتن أمل حربى" وعرضه على cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما أن طرح البرومو الرسمي لمسلسل "فاتن أمل حربى" الذي تقوم ببطولته النجمة نيللى كريم، حتى أثيرت ردود فعل إيجابية للغاية على مدار الساعات الماضية وصلت لحد تصدر العمل التريند مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر كثيرون عن إعجابهم بالبرومو وما يتضمنه من إثارة وتشويق كبيرين تنبأ عن سخونة كثيرة في حلقاته التي ستعرض على شاشة قناة cbc.



نيللى كريم

وذلك بعدما طرحت شركة العدل جروب برومو المسلسل أمس الجمعة، وتضمن إيقاع سريع للغاية طوال أحداثه عكس الاثارة التي تتضمنها الحلقات المنتظر عرضها ضمن مارثون دراما رمضان القادم.



محمد ثروت

مسلسل "فاتن أمل حربى" ويعد مسلسل "فاتن أمل حربى" من الأعمال المرتقبة في دراما رمضان هذا العام، لاسيما وأن الجمهور يحب مشاهدة نيللى في الأعمال الاجتماعية الدرامية، وهو ما كشفه برومو العمل الذى تم طرحه منذ أيام، والذى أظهر تعرض نيللى للقهر والضرب من زوجها قبل طلاقها منه وترددها على المحكمة للحصول على حقوقها في حضانة أبنائها.



شريف سلامة ونيللى كريم

وتعتمد أحداث المسلسل على عدد من الشخصيات الرئيسية، تتصدرها فاتن (نيللى كريم) التي تجسد دور موظفة في الشهر العقارى، وطليقها سيف (شريف سلامة) الذى يعمل مدير مصنع ملابس، وهالة صدقى وهى موظفة في الشهر العقارى وزميلة نيللى كريم في العمل، ومحمد الشرنوبى الذى يعمل مدرس أزهرى، وخالد سرحان الذى يجسد دور قاض، ومحمد ثروت في دور محامى.

مسلسل "فاتن أمل حربى" تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغنى، جيلان علاء، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين.