شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أفلام عمق الليل وسييرا وفى الغرفة العلوية بمهرجان الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان الإسماعيلية اليوم السبت في السادسة مساءً، عددًا من الأفلام الروائية والتحريك وهي "انا في حالة طوارئ" و"عمق الليل" و"سييرا" و"كبير" و"رحلة طويلة" و"في الغرفة العلوية".

وكان كرم مهرجان الإسماعيلية في دورته الـ23، مخرج الأفلام التسجيلية عواد شكرى، والذي وجه الشكر لادارة المهرجان، مؤكدا أنه تلقي تكريمات عديدة من المهرجانات الدولية، ولكن طعم تكريمه في بلده له مذاق آخر.

وشهد المهرجان عرض برنامج أفلام قصيرة بالتعاون مع مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة.

وضم البرنامج أربعة أفلام قصيرة هي "جزر الهند الغرامية" من فرنسا و"حاسة اللمس" من سويسرا و"الشقيقات" من هولندا وفيلم "تايم كود" من إسبانيا، ويصل إجمالي طولها إلى 50 دقيقة.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات العربية المتخصصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته عام 1991.