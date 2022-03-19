شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "سباق مع الزمن" و"مذكرات مهندس" احتفاءً بمئوية صلاح التهامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد اليوم السبت فعاليات مهرجان الإسماعيلية، عرض فيلمين من أفلام صلاح التهامي وذلك احتفاءً بمئويته وهما "سباق مع الزمن" و"مذكرات مهندس" وذلك في السابعة مساءً.

وفي سياق متصل يقيم المهرجان احتفالية خاصة للمخرج "خيري بشارة" تحت عنوان "الاحتفاء بالبدايات" ضمن فعاليات المهرجان، وسيتم عرض 3 من أفلام بشارة التسجيلية والذي قام المهرجان بترميمهم و هم "طائر النورس و يوميات طبيب في الأرياف وصائد الدبابات".

خيرى بشارة بدأ حياته المهنية مخرجًا تسجيليًا أخرج العديد من الأفلام التسجيلية من أشهرها "طائر النورس"، "طبيب فى الأرياف" وفيلم "صائد الدبابات"، ثم اتجه بعد ذلك للسينما الروائية و كان أول فيلم روائي له فيلم "الأقدار الدامية" من الإنتاج المشترك مع الجزائر حيث بدأ تصويره في عام 1976، وانتهي عام 1980 وعرض في عام 1982.كما قام بإخراج أكثر من 11 فيلمًا من افلام الدراما الاجتماعية والتي تلامس قلوب الناس وحصل عليها علي العديد من الجوائز المحلية والعالمية، ليصبح أحد رواد جيل الواقعية الجديدة فى السينما المصرية.