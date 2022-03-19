صورة قديمة تجمع دلال ومحمود عبد العزيز ورجاء الجداوى

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة الشابة إيمى سمير غانم جمهورها، بصورة قديمة جمعت والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، بالراحلين الفنانة رجاء الجداوى، والفنان محمود عبد العزيز، ونشرت الصورة عبر حسابها بإنستجرام، وعلقت: "ربنا يرحمهم ويغفرلهم".

ومن جهة أخرى كشفت الفنانة إيمي سمير غانم، عن أن هناك صفحة علي موقع إنستجرام تحاول أن تقلدها وتزعم انها تخصها، وأكدت إيمى أن تلك الصفحة لا تخصها علي الاطلاق وقالت من خلال خاصية القصص القصيرة علي الانستجرام الخاص بها " الصفحة دي مش تمام وكدابين ومقلدين اسمي عشان تتلخبطوا، اعملوا بلوك".

كما كشفت إيمي عن صورة جديدة من خلال خاصية القصص القصيرة على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت إيمي برفقة صديقاتها، من إحدى الحفلات،وهو ما نال إعجاب متابعيها، وعلقت علي الصورة بـ " اغلي واحلي اتنين في قلبي وحشتوني".

وكانت قد عبرت النجمة إيمى سمير غانم عن اشتياقها لوالديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث نشرت صورة قديمة لهما عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وعلقت إيمى، على الصورة قائلة: "مهما وصفت أنا محتاجة بس اشوفهم ولو ثانية، الحمد لله إنتم فى خيالى وعايشة بيكم قدامى وبكلم نفسى على إنكم معايا، يارب أشوفهم فى الجنة وكل حد ليه أب أو أم أو ابن متوفى يشوفوا فى الجنة ويجمعنا كلناالحمد لله دايما وأبدا".