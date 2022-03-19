إيمي سمير غانم تنشر صورة والدتها ورجاء الجداوي ومحمود عبد العزيز.. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة للنجوم الراحلين: والدتها دلال عبد العزيز، وصديقتها رجاء الجداوي، والساحر محمود عبد العزيز.

"إيمي" نشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "ربنا يرحمهم ويغفر لهم".

ورحل الساحر محمود عبدالعزيز، عن عالمنا في 12 نوفمبر 2016.

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو 2020، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

وغادرت الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل 2021، عن عمر يناهز 61 عاما.