رمضان 2022.. نسرين طافش تغني "يا كاويني" لبديعة مصابني من كواليس "جوقة عزيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، مقطع فيديو من كواليس مسلسل "جوقة عزيزة" المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2022.

الفيديو نشرته "نسرين" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "دندنة وطرب من كواليس جوقة عزيزة.. أغنية (يا كاويني) غناء سيدة المسرح بديعة مصابني".

مسلسل "جوقة عزيزة" يصور الحارات القديمة المنسية التي لم يعرفها المشاهد سابقاً، بحذافيرها استنادا إلى بحوث تاريخية معمقة، معيداً إلى الأذهان عددًا من منها كالشاغور البرّاني وشارع البدوي وزقاق البرغل وشارع المرقص.

"جوقة عزيزة" يشارك في بطولته عدد من النجوم العرب والسوريين ومنهم: نسرين طافش وسلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصللي ويزن خليل وروبين عيسى ورنا العظم وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود ويحيى بيازي، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.