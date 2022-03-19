فيديو| محمد رمضان يستعرض سيارته الفيراري.. سعرها يبدأ من 4.4 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي ومحمد الروبي:

نشر الفنان محمد رمضان، اليوم السبت، مقطع فيديو ظهر خلاله إلى جانب سيارته من نوع فيراري.

الفيديو نشره رمضان عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بمقطع من أغنيته الشهيرة "مافيا" التي طرحها في يناير 2019 وحققت حتى الآن نحو 235 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".

وعلّق رمضان على الفيديو قائلا: "أنا اللي برسم الطريق".

سيارة محمد رمضان من نوع فيراري إف 8 سبايدر F8 Spider، ويبدأ سعرها من 280 ألف دولار أي ما يُعادل 4.4 مليون جنيه مصري تقريبًا.

ويحيي النجم محمد رمضان، حفلا غنائيا في جدة بالسعودية، يوم 26 مارس الجاري، وذلك ضمن حفل افتتاح "فورمولا وان".

ويشارك الفنان محمد رمضان في موسم مسلسلات رمضان 2022 بمسلسل "المشوار"، ويعرض على قناة "Dmc" حصريا، وهو من إنتاج شركة "ميديا هب - سعدي جوهر"، بمشاركة النجوم: عمرو عبدالجليل، أحمد سعيد عبدالغني، بيومي فؤاد، ندى بسيوني، أحمد مجدي، خالد كمال، أحمد صفوت، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.