بحضور ناهد السباعي ومحمد رشاد وخطيبته.. 30 صورة من مؤتمر مبادرة "حقوق الحيوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- محمود عبد الناصر:

نظمت مبادرة "شارع أليف"، مؤتمر إطلاق أول حملة للمبادرة تستهدف التوعية بحقوق الحيوان من كل الجوانب.

كما تستهدف الحملة التعريف بواجب الإنسان نحو الحيوانات، للحفاظ على استقرار النظام الأيكولوجي، ومن ثم تغيير وجهة النظر السائدة بوحشية الحيوانات، ونبذ العنف تجاه الحيوان، وتشجيع الجهات المعنية بحقوق الحيوان، لتفعيل وتعزيز دورها من خلال تقديم المساعدة والإشراف والمتابعة، ذلك فضلا عن تشجيع سن القوانين الرادعة للعنف ضد الحيوان.

المؤتمر شهد حضور الفنانة ناهد السباعي، الفنان محمد رشاد وخطيبته غادة فتحي، والمنشد محمود التهامي وغيرهم.

وأقيم المؤتمر اليوم السبت 19 مارس في تمام الساعة 11 صباحا، بأحد فنادق التجمع الخامس.