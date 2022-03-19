رمضان 2022.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "لايف شو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف صناع مسلسل "لايف شو"، المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2022، عن البوستر الرسمي للعمل.

"لايف شو" هو الموسم الأول لفكرة سيتم عرضها بشكل أوسع من خلال عدة مواسم أخرى، حول علاقة الإنسان حاليا بوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.

وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي عن برامج البث المباشر المنتشرة حاليا عبر التطبيقات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إذ يقرر 6 أشخاص خوض تجربة تجبرهم على الظهور في "لايف" على أحد التطبيقات لمدة 360 ساعة على مدار شهر كامل، مقابل الحصول على مبلغ مالي كبير يقدر بـ 5 آلاف دولار، بشرط ألا يتغيبوا عن البث حتى ولو دقيقة واحدة.

وبينما يظهر هؤلاء المشتركين في البث المباشر، يتابعهم 6 مراقبين آخرين يعملون لصالح الشركة التي أطلقت هذه المسابقة، إذ أن كل مراقب منهم يتفرغ لمراقبة مشترك واحد، ويرأسهم جميعا مستر "ناجي" الذي يدير هذه الأحداث ويتحكم في كل ما يظهر للمشتركين عبر البث المباشر، مما يكشف عن العديد من المفاجآت خلال الحلقات.

من جانبها، قالت سالي سعيد، المشرف العام على مسلسل "لايف شو" وأحد أبطاله: "العمل ليس تابع لشركة إنتاج، وإنما هو إنتاج مشترك لجميع العاملين فيه من ممثلين، هذا بخلاف أن باقي الفريق من مونتير أو مدير تصوير أو موشن جرافيك أو ديكور وغير ذلك، لا يتقاضى أي منهم أي أجر نظير عمله، إذ اقتصر الإنفاق على إيجار المعدات والكاميرات وأجهزة الصوت والإضاءة وخامات الديكور والملابس وأجور الفنيين والعمال فقط".

مسلسل "لايف شو" تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وبطولة فرقة "1980 وأنت طالع"، وهم سالي سعيد، حاتم صلاح، وليد عبدالغني، محمد خليفة، محمد جبر، هبة الكومي، نور سليمان، محمد العتابي، محمود عبدالعزيز، بيريهان أنور، مي صلاح، حسن خالد، عاصم رمضان، علي حميدة، نادين حسن، جميلة محمود، مصطفى السحت، مهند المسلماني.

يشار إلى أن فرقة "1980 وأنت طالع" تكونت بعد النجاح الكبير الذي حققته قبل سنوات من خلال عرض مسرحي حمل نفس الاسم، استمر عرضه 8 أعوام، مما أكسب الفرقة شعبية كبيرة بين جيل الشباب، وقدمت نفس الفرقة بعد ذلك مسرحية أخرى بعنوان "البروفة"، وحققت أيضًا نجاحا كبيرا في ليالي عرضها القليلة، إلا أنها سرعان ما توقفت بسبب أزمة جائحة كورونا.

ويعد مسلسل "لايف شو"، هو الثاني الذي يجمع أعضاء الفرقة، بعد أن قدموا قبل 3 أعوام مسلسل "سجن اختياري"، الذي كان يعرض حصريا عبر منصة "يوتيوب".

يذكر أن محمود جمال حديني، هو مؤلف عرض "1980 وأنت طالع"، وكان قد بدأ مشواره في مجال التأليف المسرحي منذ 2005 من خلال مسرحية "إنهم يعزفون"، وتوالت الأعمال بعدها حتى بلغ عددها 35 عملا مسرحيا كان آخرها "دوجز" الذي عرض في 2019، فيما نشر له رواية "إريوس" عام 2014، و4 مسرحيات منها "طريق الحرب والموت" وغيرها، كما حصد العديد من الجوائز والتي بلغ عددها 36 جائزة أبرزها جائزة ساويرس عن مسرحية "سينما 30"، وجائزة الدولة التشجيعية، وجائزة المهرجان القومي للمسرح والتي حصل عليها 4 مرات، هذا بخلاف مساهماته في مجال الإخراج المسرحي والتمثيل.