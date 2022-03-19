"رحلة طويلة" يشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان الإسماعيلية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك اليوم فيلم "رحلة طويلة" للمخرج علي كاظم، ضمن مسابقة الأفلام الروائية بالدورة الـ 23 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، في عرضه العالمي الأول.

تدور أحداث الفيلم حول دريس الابن لأب مغربي وأم بلجيكية، الذي يذهب بعد وفاة أبيه، في رحلة برية يواجه فيها صديق طفولة والده وعمه، عليه أن يتخذ قراراً أساسيا: هل سيحرق جثة أبيه أم سيعود بها حسب التقاليد، ودفنها في الوطن الأم؟

الجدير بالذكر أن المخرج علي كاظم من مواليد بغداد عام 1982، تخرج في معهد الفنون الجميلة وبدأ الدراسة في جامعة بغداد، بسبب الحرب قرر التوقف عن دراسته وترك العراق، في عام 2006 انتهى المطاف بعلي في بلجيكا، في عام 2010 طوّر اهتمامه بالتركيبات ومشاريع الفيديو، كان نتاجها بعض الأعمال التجريبية، وبسبب الرغبة في السرد واعتبار السينما وسيلة مؤثرة بدأ علي دراسة السينما في مدرسة RITCS للفنون في بروكسل عام 2014، وفي عام 2019 حصل على شهادة الماجستير في الإخراج الروائي.