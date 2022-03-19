محمد مختار: عمري ما تخليت عن بناتي من رانيا يوسف.. وخلاص اتصالحنا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال المنتج محمد مختار، إنه وقف مع طليقته الفنانة رانيا يوسف حينما تزوجت من بعده وانفصلت عن زوجها، لافتا إلى أنه لا يعلم سبب الخلافات التي حدثت بينهما عقب ذلك.

وأضاف مختار، خلال حلوله ضيفا على برنامج "بالخط العريض" مع الإعلامية إيمان أبو طالب عبر قناة "الحياة": "وقفت جنبها جدا بعد ما اطلقت، لكن معرفش بعدها إيه حوّل علاقتنا لخلافات، بس إحنا أخيرا من سنة ونصف سنتين في ناس اتدخلت منهم الأستاذ فريد الديب وقالولنا عيب وميصحش واتصالحنا".

تابع: "أنا عمري ما رديت على تصريحات رانيا يوسف عني، وإحنا دلوقتي علاقتنا كويسة، وأنا عمري ما تخليت عن بناتي، بس كان في عِنّد مني ومنها، والولاد كانوا بيدفعوا الثمن، واتصالحنا عشان خاطر عيون البنات".

أوضح أنه تزوج بعد رانيا يوسف من فنانة أخرى كانت في بداية مشوارها الفني، قبل أن يقع الانفصال أيضا، مشيرا إلى أنه منذ 5 سنوات عاش قصة حب كبيرة ولم يُكتب لها أن تُكلل بالزواج.

محمد مختار من مواليد 28 مايو 1953، بداية دخوله الإنتاج السينمائي عام 1980، وتزوج من الفنانة نادية الجندي أواخر السبعينيات وأنتج لها العديد من الأفلام الكبيرة الناجحة مثل: "الباطنية ووكالة البلح وخمسة باب" وغيرها، وانفصلا أواخر التسعينيات بعد زواج استمر قرابة عشرين عاما.

عقب ذلك، وتزوج من الفنانة رانيا يوسف عام 2000 بعد انفصاله عن نادية الجندي بثلاث سنوات وأنجب منه ابنتين، وبعد ذلك انفصلا عام 2011، وفي عام 2015 تزوج من الممثلة الشابة رنا الهواري وأنجب منها ابنه "عمر".