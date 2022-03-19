مفاجأة من العيار الثقيل.. ميغان ماركل تنجو من فضيحة مقابل رشوة

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 مارس 2022 04:09 مساءً - يبدو أن الأزمات التي تواجهها ودوقة ساسكس ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري لم تنتهي، إذ كشف الممثل الأمريكي سيمون ريكس عن مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بماركل .

وقال ريكس لصحيفة الجارديان البريطانية إن صحفا بريطانية حاولت رشوته مقابل الحديث عن وجود علاقة حميمية جمعته بميغان ماركل.

وأضاف أن الصحف البريطانية التي لم يذكر اسمها عرضت عليه 70 ألف دولار ليقول إنه كان على علاقة مع دوقة ساسكس.

وعلق ريكس على الأمر عبر حسابه بموقع تويتر: “هذا صحيح، لقد قمت بتأطير رسالة الشكر التي كتبتها لي. لديها خط جميل جدًا بالمناسبة”، وذلك في إشارة إلى تلقيه رسالة شكر على موقفه هذا من ميجان ماركل.

وظهر ريكس وميغان معًا في حلقة من المسرحية الهزلية Cuts عام 2005، ووفقًا لصحيفة الجارديان لم يشارك الثنائي سوى بغداء أفلاطوني خلال تلك الفترة.

وأوضح ريكس أن العديد من الصحف الشعبية البريطانية عرضت عليه 70 ألف دولار، ليقول إن العلاقة وصلت لحد العلاقة الحميمية، ورفض هو ذلك.

وعانت ماركل من علاقة متوترة مع الصحف الشعبية البريطانية منذ أن بدأت مواعدة الأمير هاري في عام 2016. وقد كشفت ماركل في تصريحات نشرت عام 2019 أن بعض الأصدقاء حذروها من مواعدة الأمير لأن “الصحف البريطانية ستدمر حياتها”.

وسبب هاري وميغان حالة من الصدمة في العائلة المالكة في يناير/ كانون الأول 2020، عندما أعلنا على نحو مفاجئ انفصالهما عن العائلة، وسعيهما لمستقبل جديد في الولايات المتحدة.

وأصبح الانفصال رسميا بعد مناقشات مع الملكة إليزابيث، التي أمرت بتجريدهما من جميع الألقاب العسكرية الفخرية التي حصل عليها الزوجان وكذلك المنظمات التي كانت خاضعة لرعايتهما بصفتهما الملكية.

وانتقل هاري “36 عاما”، وميغان “39 عاما” للعيش في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مع طفلهما آرتشي، سعيا لحياة أكثر استقلالا وهربا من الإعلام البريطاني.

وفي مقابلتهما مع أوبرا وينفري في مارس/ آذار 2021، قال ميغان وهاري إن المعاملة العنصرية للصحف الشعبية لماركل كانت عاملاً في مغادرتهما المملكة المتحدة. وفي بيان رسمي، أدان الأمير البريطاني الصحافة بسبب “الدلالات العنصرية” ضد زوجته.

وندد الأمير هاري (37 عاماً)، السادس في ترتيب خلافة العرش البريطاني، مرات عدة بالضغوط الممارسة من وسائل الإعلام على زوجته، واضعاً ذلك ضمن الأسباب الرئيسية لانسحابه من العائلة الملكية منذ نيسان/أبريل 2020.