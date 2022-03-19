أزمة محمد رمضان والطيار للواجهة من جديد.. ما القصة؟!

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

شهدت قضية الفنان المصري والطيار والتي تعرف إعلاميا بـ”أزمة الصورة” تطورات جديدة، حيث أعاد حكم إلزام محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه لورثة الطيار أشرف أبو اليسر، القضية للواجهة من جديد.

وقضت محكمة النقض وهي أعلى محكمة مصرية برفض طعن الفنان محمد رمضان، وتأييد الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه لورثة الطيار أشرف أبو اليسر.

وعلّق مجدي حلمي، محامي الطيار أشرف أبواليسر، على قرار المحكمة، قائلا: “الفنان محمد رمضان لم يتواصل حتى الآن بأسرة الطيار أشرف أبواليسر ولم يظهر أي رد فعل أو تعقيب على حكم محكمة النقض”، مشيرا إلى أنه لا توجد أي درجة تقاضٍ بالقضية.

وأضاف مجدي حلمي، في تصريحات تلفزيونية: “في حال امتناع محمد رمضان عن دفع الـ6 ملايين جنيه سيواجه التنفيذ الجبري بخلاف غرامات التأخير”، لافتا إلى أن الطيار أشرف أبواليسر كان يتمتع بأخلاق رفيعة وفقدت أسرته عائلها الوحيد بعد فقدانه.

ووجه رسالة للفنان محمد رمضان بتنفيذ وعده وتصريحاته بشأن دفع التعويض لأسرة الطيار حال تأييد محكمة النقض واحترامه لأحكام القضاء.

وأعلن محمد رمضان في وقت سابق حجز أحد البنوك على أمواله، مشيرا إلى عدم علمه بسبب الإجراء، لكن مصادر قضائية ومصرفية قالت إن الإجراء مُتعلق بتنفيذ حُكم قضائي.

وتوفي الطيار أشرف أبواليسر 25 أبريل/نيسان في أحد المستشفيات الخاصة، بعد تعرضه لأزمة صحية.