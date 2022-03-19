فن ومشاهير

بنزيما يبتعد عن خوض “الكلاسيكو”

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كتبت أسماء لمنور في السبت 19 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

كريم بنزيما

عزز الفرنسي كريم بنزيما، نجم ، أنباء غيابه عن الكلاسيكو، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من .

ووفقًا لشبكة “بي إن سبورت”، فإن بنزيما غاب عن المران الأخير لريال مدريد، قبل مواجهة .

ولم يستكمل بنزيما مواجهة ريال مايوركا في الليجا بسبب آلام في ربلة الساق اليسرى، حيث غادر الملعب، بعدما سجل هدفه الثاني في شباك المنافس.

وقالت تقارير إن ريال مدريد لن يجبر بنزيما على خوض الكلاسيكو رغم أهميته، حيث يرى مسؤولو الميرنجي أن هناك هامشًا جيدًا من النقاط في الليجا، لذا فإن اللقاء ليس بأهمية مواجهة باريس سان جيرمان.

ويهدف الجهاز الفني لريال مدريد أن يكون كل لاعبيه بأتم جاهزية في المباريات المقبلة بدوري الأبطال.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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