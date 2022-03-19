كتب امير فتحي في السبت 19 مارس 2022 03:50 مساءً - أحيت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” حفلا خيريا لجمعية The Neonate Fund مساء أمس الجمعة بالعاصمة اللبنانية بيروت .
ونشرت مايا دياب مجموعة من الصور عبر حسابها على تطبيق إنستجرام لإطلالتها بالحفل والتي ظهرت بها مرتدية فستانا طويلا باللون البرتقالي وبمكياجا قويا .
وأثارت إطلالة الفنانة اللبنانية استياء عدد من المتابعين بسبب تغير ملامحها وتساءلوا حول إن كانت قد قامت بإجراء عمليات تجميل جديدة والبعض شبهها ب ” المومياء ” .
فجاءت بعض التعليقات مثل : ” شو عاملة بحالك ” و ” مين هي، مايا مستحيل ” و ” وين مايا اللي نعرفها ” و ” تحسبها محنطة من كثرة عمليات التجميل ” و ” معدلة بوجهها مرة أخرى ” .
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تثير الجدل في أحدث ظهور لها .. والجمهور يشبهها بالمومياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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