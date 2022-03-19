مايا دياب تثير الجدل في أحدث ظهور لها .. والجمهور يشبهها بالمومياء

كتب امير فتحي في السبت 19 مارس 2022 03:50 مساءً - أحيت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” حفلا خيريا لجمعية The Neonate Fund مساء أمس الجمعة بالعاصمة اللبنانية بيروت .

ونشرت مايا دياب مجموعة من الصور عبر حسابها على تطبيق إنستجرام لإطلالتها بالحفل والتي ظهرت بها مرتدية فستانا طويلا باللون البرتقالي وبمكياجا قويا .

وأثارت إطلالة الفنانة اللبنانية استياء عدد من المتابعين بسبب تغير ملامحها وتساءلوا حول إن كانت قد قامت بإجراء عمليات تجميل جديدة والبعض شبهها ب ” المومياء ” .

فجاءت بعض التعليقات مثل : ” شو عاملة بحالك ” و ” مين هي، مايا مستحيل ” و ” وين مايا اللي نعرفها ” و ” تحسبها محنطة من كثرة عمليات التجميل ” و ” معدلة بوجهها مرة أخرى ” .