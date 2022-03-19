إلغاء حفل روبي في ” إكسبو دبي “

كتب امير فتحي في السبت 19 مارس 2022 03:50 مساءً - أعلنت الفنانة ” روبي ” من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام عن إلغاء حفلها ضمن فعاليات “إكسبو دبي” والذي كان من المقرر إقامته يوم غد الأحد 20 مارس .

وأشارت روبي إلى أن سبب إلغاء الحفل يرجع إلى الإقبال ال ” غير مسبوق ” على حد وصفها على حضور الحفل وهو ما لا يتوافق مع سعة المكان التي لا تستوعب أكثر من 4 آلاف شخص .

فكتبت روبي في منشور لها : ” نظرا للإقبال غير المسبوق على حفل EXPO DUBAI قررت إدارة Expo Dubai إلغاء الحفل الذي كان مقرر إقامته يوم 20 مارس نظرا لعدم استيعاب المكان أكثر من 4 آلاف شخص ” .

وتابعت : ” وحيث أن عدد البطاقات قد تتضاعف بنسبة غير طبيعية وأن دخول الحفلات ببطاقة المعرض .. وخوفا على الزائرين وسلامتهم لذلك تم الإلغاء وهذا للتوضيح، وإن شاء الله نتقابل قريب في حفلة تانية ” .