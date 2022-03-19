شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عرض "رحلة طويلة" بمهرجان الإسماعيلية السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم فيلم "رحلة طويلة" للمخرج علي كاظم ضمن مسابقة الأفلام الروائية بالدورة الـ23 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، في عرضه العالمي الأول في السادسة مساءً.

تدور أحداث الفيلم حول دريس الابن لأب مغربي وأم بلجيكية، الذي يذهب بعد وفاة أبيه، في رحلة برية يواجه فيها صديق طفولة والده وعمه، عليه أن يتخذ قرارًا أساسيًا: هل سيحرق جثة أبيه أم سيعود بها حسب التقاليد، دفنها في الوطن الأصل؟

وكان كرم مهرجان الإسماعيلية في دورته الـ23، مخرج الأفلام التسجيلية عواد شكرى، والذي وجه الشكر لادارة المهرجان، مؤكدًا أنه تلقي تكريمات عديدة من المهرجانات الدولية، ولكن طعم تكريمه في بلده له مذاق آخر.

وشهد المهرجان عرض برنامج أفلام قصيرة بالتعاون مع مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة.

وضم البرنامج أربعة أفلام قصيرة هي "جزر الهند الغرامية" من فرنسا و"حاسة اللمس" من سويسرا و"الشقيقات" من هولندا وفيلم "تايم كود" من إسبانيا، ويصل إجمالي طولها إلى 50 دقيقة.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات العربية المتخصصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته عام 1991.