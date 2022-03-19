شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسماعيلية يحتفل بمئوية جوناس ميكاس.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة اليوم السبت، بمئوية المخرج الأمريكي من أصل ليتواني جوناس ميكاس.

ويضم برنامج المئوية عرض فيلم "تقديم جائزة إلى أندى وارهول" و" فيلم كاسيس" وفيلم "الثلاثة صور غير المكتملة" وفيلم "جوناس مازال يصور" وفيلم "ملاحظات عن السيرك" وفيلم "الرباعية رقم 1" وفيلم "سلفادور في العمل".

وكان كرم مهرجان الإسماعيلية في دورته الـ23، مخرج الأفلام التسجيلية عواد شكرى، والذي وجه الشكر لادارة المهرجان، مؤكدا أنه تلقي تكريمات عديدة من المهرجانات الدولية، ولكن طعم تكريمه في بلده له مذاق آخر.

وشهد المهرجان عرض برنامج أفلام قصيرة بالتعاون مع مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة.

وضم البرنامج أربعة أفلام قصيرة هي "جزر الهند الغرامية" من فرنسا و"حاسة اللمس" من سويسرا و"الشقيقات" من هولندا وفيلم "تايم كود" من إسبانيا، ويصل إجمالي طولها إلى 50 دقيقة.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات العربية المتخصصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته عام 1991.