شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الدولية للمسرح تعقد اجتماعها الأول بعد كورونا فى الفجيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الهيئة الدولية للمسرح وفنون الأداء اجتماعها الدوري في امارة الفجيرة برئاسة سعادة محمد سيف الأفخم رئيس الهيئة وحضور كل أعضاء المجلس التنفيذي للهيئة، وخلال الإجتماع شكر الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على دعم سموه لعمل الهيئة واستضافة الفجيرة لهذا الحدث الدولي المهم.

ويعتبر هذا اللقاء المباشر الأول بعد الانقطاع بسبب جائحة كورونا، وخلال الإجتماع طالب المجلس المكاتب المختلفة حول العالم بتقديم افكار ودراسات متعددة لتفعيل وضع المسرح بالعالم الذي تأثر بالوضع الاقتصادي الصعب وكورونا المدمر.

وشدد اللقاء على ضرورة العودة التدريجية لعمل اللقاءات المسرحية وورش العمل المختلفة وتمويل الهيئة لمشاريع الشباب في مختلف انحاء العالم من خلال دراسات منتظمة تقدمها المكاتب الدولية المنتشرة في كل انحاء العالم ، وقام أعضاء الهيئة بتقديم اقتراحات لتفعيل دور الهيئة بدعم وتمويل مهرجان مسرحي كل عام في قارة من القارات سيجري التحضير له ليشهد العام المقبل ولادة هذا المشروع.