كتب امير فتحي في السبت 19 مارس 2022 02:56 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان ” أحمد سعد ” أثار من خلاله موجة من التعليقات الساخرة عقب نشره .
حيث ظهر أحمد سعد في الفيديو وهو يؤدي بعض الحركات التعبيرية على أغنيته الجديدة ” سايرينا يا دنيا ” في محاولة منه لتقليد ووصف الكلمات .
وهو الأمر الذي عرض أحمد سعد إلى السخرية من جانب كبير من المتابعين الذين وصفوا هذا المقطع ب ” الكوميدي ” .
ومن ناحية أخرى وفور انتشار الفيديو قامت الفنانة ” سمية الخشاب ” بنشر تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر والتي اعتبرها الجمهور بأنها تقصد بها طليقها .
فكتبت سمية الخشاب في تغريدتها : ” الحمد لله الذي نجانا ” .. وفي تغريدة أخرى قالت : ” مش قادرة ” وأرفقتها بإيموجي الوجه الضاحك .
كانت هذه تفاصيل خبر سمية الخشاب تسخر من أحمد سعد : ” الحمد لله الذي نجانا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.