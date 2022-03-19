سمية الخشاب تسخر من أحمد سعد : ” الحمد لله الذي نجانا “

كتب امير فتحي في السبت 19 مارس 2022 02:56 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان ” أحمد سعد ” أثار من خلاله موجة من التعليقات الساخرة عقب نشره .

حيث ظهر أحمد سعد في الفيديو وهو يؤدي بعض الحركات التعبيرية على أغنيته الجديدة ” سايرينا يا دنيا ” في محاولة منه لتقليد ووصف الكلمات .

وهو الأمر الذي عرض أحمد سعد إلى السخرية من جانب كبير من المتابعين الذين وصفوا هذا المقطع ب ” الكوميدي ” .

ومن ناحية أخرى وفور انتشار الفيديو قامت الفنانة ” سمية الخشاب ” بنشر تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر والتي اعتبرها الجمهور بأنها تقصد بها طليقها .

فكتبت سمية الخشاب في تغريدتها : ” الحمد لله الذي نجانا ” .. وفي تغريدة أخرى قالت : ” مش قادرة ” وأرفقتها بإيموجي الوجه الضاحك .