محمود المهدي عن انفصاله عن منة عرفة : ” مكالمة من كبيرهم كانت السبب “

كتب امير فتحي في السبت 19 مارس 2022 02:56 مساءً - كتب الفنان ” محمود المهدي ” منشورا له عبر حسابه على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري كشف من خلاله عن سبب انفصاله عن زوجته بالفنانة ” منة عرفة ” .

فجاء في المنشور : ” في كم حد لقيته باعت إني خدت منة واشتهرت، لو تفتكروا في بداياتي كنت رافض إننا نعلن عشان مايتقالش كده لحد ما ينزل الفيلم .. واتسربت صور وطبعا دلوقتي بعد اللي حصل عملولي مشاكل عليه ” .

وتابع : ” المهم الفكرة إني دافعت عنها لما جت سيرتها ولما رديت على كبيرهم وقولت الحقيقة حصل اللي حصل .. لو أنا حابب اشتهر كنت عملت زي أغلبية منهم ركبت قرون واطبل وانشر الدعارة، كنت هتخدم واشتهر بس والله السيرة اللي بتفضل إني الحمد لله مش ديوث ” .

وأضاف المهدي لافتا في حديثه إلى الفنان ” أشرف زكي ” : ” كبيرهم كان سبب كبير في الانفصال ما بينا .. كنت جنبها وقت ما جتلها المكالمة من الشخص ده، بس الأيام الجاية هيتم توضيح بعض من نقاط المكالمة ” .

وأكمل : ” أما عن الحياة الخاصة مش هدخلها على السوشيال وبتمنى الخير والله لأي حد كان في حياتي وربنا يوفق الجميع في الخير ويهدينا جميعا ” .

وعن موقف الفنانة منة عرفة قال محمود المهدي : ” منة أكتر واحدة وقفت معايا واللي حصل ظروف خارجة عن إرادتها أنا اللي اعرفها .. أي حد لو عرف هيعذرها هي ملهاش ذنب في اللي حصل الموضوع بيني وبينه ” .