سمية الخشاب توجه نصائح لاختيار شريك الحياة : ” يكون مقطوع من شجرة “

كتب امير فتحي في السبت 19 مارس 2022 02:56 مساءً - ردت الفنانة “سمية الخشاب ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر على اسئلة متابعيها حول كيفية اختيار شريك الحياة .
حيث وجهت سمية الخشاب في ردها مجموعة من النصائح من وجهة نظرها التي يجب مراعاتها عند اختيار شريك الحياة .
فقالت : ” 1- يكون مقطوع من شجرة علشان حيزابونات عيلته ميخربوش عليكي .. 2- يكون غني عشان مش طالبة قشفرة كفاية اللي هتشوفيه معاه ” .
وتابعت : ” 3- يكون بيغسل سنانه وبيقص ضوافره ومبيعملش تيك توكس عشان (ميفرجش عليكي خلق الله) .. 4- فأول date تسأليه هل لبس البنت بيحدد أخلاقها؟ لو قال آه تلبسيه الطبق في وشه وتمشي ” .
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