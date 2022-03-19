سمية الخشاب توجه نصائح لاختيار شريك الحياة : ” يكون مقطوع من شجرة “

كتب امير فتحي في السبت 19 مارس 2022 02:56 مساءً - ردت الفنانة “سمية الخشاب ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر على اسئلة متابعيها حول كيفية اختيار شريك الحياة .

حيث وجهت سمية الخشاب في ردها مجموعة من النصائح من وجهة نظرها التي يجب مراعاتها عند اختيار شريك الحياة .

فقالت : ” 1- يكون مقطوع من شجرة علشان حيزابونات عيلته ميخربوش عليكي .. 2- يكون غني عشان مش طالبة قشفرة كفاية اللي هتشوفيه معاه ” .

وتابعت : ” 3- يكون بيغسل سنانه وبيقص ضوافره ومبيعملش تيك توكس عشان (ميفرجش عليكي خلق الله) .. 4- فأول date تسأليه هل لبس البنت بيحدد أخلاقها؟ لو قال آه تلبسيه الطبق في وشه وتمشي ” .