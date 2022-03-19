شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد تحرير طابا.. أفلام صورت هناك خلال ربع قرن ما بين السياسة والكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم 19 مارس ذكرى عيد تحرير مدينة طابا، التي تقع في سيناء والتي تم احتلالها من إسرائيل عام 1967، وكانت آخر جزء تم تحريره في عام 1989، لم يتم استغلال الطبيعة الخلابة الموجود بمدينة طابا في تصوير الكثير من الأعمال الفنية سواء سينمائية أو درامية، سوى 6 أفلام سينمائية فقط، وتنوعت هذه الأعمال ما بين المخابراتية والرومانسية والكوميدية، وذلك خلال 27 عام وتحديدًا من 1985 إلى 2012.



فيلم اعدام ميت

فيلم إعدام ميت

أول الأفلام التي تصويرها في مدينة طابا هو فيلم "إعدام ميت" عام 1985، وتدور قصته حول الحكم على منصور (محمود عبد العزيز) بالإعدام شنقًا لتخابره مع الكيان الإسرائيلي قبل حرب أكتوبر، فيتم تكليف ضابط المخابرات محيي (فريد شوقي) بالتحقيق في الأمر؛ حيث يقرر وضع خطة بإحلال الضابط المصري عز الدين بدلا من منصور "الجاسوس"، مستغلا الشبه الكبير بينهما حتى يتمكن من الحصول على معلومات وأسرار مهمة عن مفاعل ديمونة، والفيلم من بطولة، محمود عبد العزيز، فريد شوقى، يحيى الفخرانى، بوسى، ليلى علوى، وهو من تأليف إبراهيم مسعود، وإخراج على عبد الخالق.



الحب فى طابا

فيلم الحب في طابا

ثانى الأفلام هو فيلم "الحب في طابا" عام 1992، وتدور أحداثه حول سفر 3 أصدقاء هم مصطفى وفخري وخالد في رحلة إلى شرم الشيخ، حيث يتقابلوا مع سائحات، ويمارسوا معهن علاقة ليكتشفوا بعدها أن السائحات مصابات بالإيدز، لينهار الثلاثة، ويحاول كل منهم الهروب من أسرته، والفيلم من بطولة، ممدوح عبد العليم، جالا فهمى، وائل نور، حنان شوقى، تأليف رفعت فريد، وإخراج أحمد فؤاد.



الطريق الى ايلات

فيلم الطريق إلى إيلات

فيلم "الطريق إلى ايلات" انتاج عام 1994، وتدور أحداثه حول فترة حرب الاستنزاف عام 1969، وقبل حرب أكتوبر المجيدة، تهاجم مجموعة من الضفادع البشرية المصرية ميناء (إيلات) الإسرائيلي الحربي ونجاحهم في تدمير سفينتين حربيتين هما (بيت شيفع) و(بيت يام) واللتان كانت تهاجمان المواقع المصرية في البحر الأحمر بعد استيلاء القوات الإسرائيلية على سيناء، وهو من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم عزت العلايلى ونبيل الحلفاوى، وصلاح ذو الفقار، ومحمد الدفراوى، وهو من قصة وسيناريو وحوار فايز غالى، وإخراج أنعام محمد على.



فتاة من اسرائيل

فتاة من إسرائيل

فيلم "فتاة من إسرائيل" انتاج عام 1999، وتدور أحداثه بعد سنوات من استشهاد ابنه على يد الاسرائيلين، يقرر اﻷب مع زوجته وابنه الثاني السفر إلى طابا، وينقذ الابن حياة فتاة يتضح فيما بعد أنها إسرائيلية، وأنها تحاول تجنيده، وهو من بطولة، محمود ياسين، فاروق الفيشاوى، رغدة، خالد النبوى، حنان ترك، مصطفى شعبان.



الباشا تلميذ

الباشا تلميذ

فيلم "الباشا تلميذ" انتاج عام 2004، وتدور أحداثه حول بسيوني عبد السلام بسيوني ضابط شرطة شاب، يُكلف بكشف عصابة كبرى لتجارة المخدرات في إحدى الجامعات الخاصة فيتنكر في شكل طالب بالجامعة ليتمكن من الاندماج داخل شلة من الأصدقاء ليصل من خلالهم إلى العصابة، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، غادة عادل، محمد لطفى، حسن حسنى، رامز جلال، محمد رجب، وهو من تأليف بلال فضل، وإخراج وائل إحسان.



المصلحة

المصلحة

فيلم "المصلحة" إنتاج عام 2012، وتدور أحداثه حول الضابط (حمزة) الذى يطلب نقله من قطاع الأمن المركزي إلى إدارة مكافحة المخدرات، عقب مقتل شقيقه على يد (سليمان المسلمي)، أملًا في إلقاء القبض عليه والثأر لشقيقه، فيقوم بمراقبة أخيه (سالم) تاجر المخدرات الكبير، بعد أن قام بتهريب (سليمان)، وتلفيق تهمة لزوجة (حمزة)، الذي يصر على الانتقام.