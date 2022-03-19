شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع كله حوادث.. محمد محمود عبد العزيز ينجو من حادث سيارة وحريق فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز، عن تعرضه لحادثين خلال الأيام الماضية، الأول حدث خلاله قطع في كاوتش سيارته أثناء سيره بها، إلا أنه نجا من الحادث، أما الحادث الثانى عندما تعرض منزله لحريق، أمس، ونجا منه أيضًا.

ونشر محمد محمود عبد العزيز، "ستورى" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، كتب فيه: "اللهم لك الحمد والشكر على كل حال، من يومين كاوتش عربيتى اتقطع وأنا سايق، والحمد الله جات سليمة"، وأضاف: "والنهاردة ربنا نجانا ولحقنا البيت قبل ما يولع، والحمد لله جات سليمة، أنا قولت بس أعرف حضراتكم عشان لو اختفيت فجأة ولا حاجة، ابقوا اسألوا عليا".



حساب محمد محمود عبد العزيز

في سياق آخر، كشف محمد محمود عبد العزيز عن كواليس وصوله لوزن مثالى بعد عملية شاقة خلال تصريحات لبرنامج "الراديو بيضحك" على إذاعة 9090، قائلاً "كنت متابع مع دكتور بسبب أزمات كتير، حصلتلى من ضغط، وألم فى الضهر، فحاولت اخس بكل الطرق، وفقدت وزن بالفعل بس مش كتير، والدكتور أخبرني إن لازم أعمل عملية حتمية مش بمزاجى".

وأضاف خلال تصريحاته مع الإعلامية فاطمة مصطفى: كنت بحاول فى الأول ما لجأش فى العملية كخيار فى البداية، لكن كلام الدكتور إن لازم أعمل كده هو اللى وجهني ليها، ومن وقتها وماشى على نظام غذائى صحي تماماً".

ويشارك الفنان محمد محمود عبد العزيز حاليا فى مسلسل نقل عام فى دور مختلف تماما لما اعتاد عليه، حيث يلعب شخصية نجل الفنان محمود حميدة، الذى يصطدم بمنحنيات كثيرة فى حياته تدخله فى عقبات عديدة.

وانتهى المخرج عادل أديب من تصوير آخر مشاهد مسلسل "نقل عام" للنجم محمود حميدة، الفترة الماضية، بحضور معظم الفنانين المشاركين فى المسلسل، وأحضر صناع العمل "تورتة" وأمسك محمود حميدة السكين لتقطيعها على شرف المشاركين فى العمل فردا فردا.