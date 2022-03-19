شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء حفلات كاظم الساهر فى أمريكا وكندا بسبب وفاة زوجته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى النجم كاظم الساهر كافة حفلاته الغنائية التي كان من المقرر أن يحييها في جولته الغنائية في أمريكا وكندا، حيث كان عددهم 8 حفلات أحيا منهم حفلتين ومتبقى6 حفلات أخرى، بسبب وفاة زوجته الأولى السيدة عروسة الساهر أم أولاده، على أن يتم تحديد موعد جديد لاحقا.

وكان الفنان العراقى كاظم الساهر أعلن وفاة زوجته السيدة عروبة الساهر، أم أولاده وسام وعمر، وكتب كاظم عبر صفحته على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. السيدة عروبة الساهر، والدة أولادى وسام وعمر فى ذمة الله..الفاتحة".

تزوج الفنان كاظم الساهر من ابنة عمه وكان عمره 19 عاما، وانفصل عن زوجته بعد 3 سنوات فقط، ولديه منها ولدان هما وسام وعمر.

كان المطرب كاظم الساهر، قد ظهر خلال حفله الغنائى الأخير فى مدينة هيوستن الأمريكية، وهو يغنى مع حفيدتيه سناء وآية من ابنه الأكبر وسام، حيث قام كاظم الساهر بالجلوس على كرسي، وضم حفيدتيه إليه وردد معهما كلمات أغنيته الشهيرة عيد العشاق، وسط تفاعل كبير من جمهوره، حيث تغنى الحفيدة برفقة جدها للمرة الأولى.

وكان قد كشف النجم كاظم الساهر، عن أولى حفلاته الغنائية فى عيد الفطر المقبل، فى أبو ظبى يوم 4 مايو، وقال كاظم الساهر: "جمهورى العزيز يسعدنى الإعلان عن حفلى فى عيد الفطر ضمن "ليالى ياس" فى الاتحاد أرينا أبوظبى".