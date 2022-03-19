شكرا لقرائتكم خبر عن الجمال ولا الفلوس.. سمية الخشاب: "كل الناس جميلة بس فى حاجة اسمها مفلسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص النجمة سمية الخشاب، دائما على التفاعل مع متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وتوجيه نصائح لجمهورها عبر حسابها على تويتر، مثلما حصل مؤخراً حين غردت قائلة:" كل الناس جميلة والله، مفيش حاجه اسمها "انا مش جميله" في حاجه اسمها مفلسه".



سمية الخشاب

وللفنانة سمية الخشاب نصيب كبير من الظهور على منصات التواصل الاجتماعى سواء بنشر صور لها أو التفاعل عبر بوستات تكتبها لمتابعيها، مثلما حصل مع ارتداءها "الروب" أو كتابة تويتات تخلق حالة من الجدل آخرها اعتراض الخشاب على تبريرات البعض أن السبب وراء انتشار ظاهرة التحرش هو ملابس الفتاة وطالبت الرجال الذين يبررون ذلك بارتداء المايوه البوركينى.

ومن قبل خضعت سمية الخشاب لجلسة تصوير وارتدت بورنس أحمر فى دبى وصرحت بأن سعره يصل إلى 30 ألف دولار والمجوهرات بـ200 ألف دولار.

سمية الخشب والحديث عن التريند

وعن تصدر اسمها التريند قالت: الترند رزق زى حب الناس ونعمة أدعو الله أن يديمها على"، وأكدت أنها لا تسعى إلى لفت الأنظار لكنها تتفاجأ بذلك مع كل جلسة تصوير أو عمل جديد تدخله.