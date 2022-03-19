بعد وفاة أم أولاده.. كاظم الساهر يعلن تأجيل حفلاته في أمريكا وكندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن الفنان كاظم الساهر، تأجيل حفلاته في أمريكا وكندا لموعد آخر.

وكتب الساهر، عبر حسابه بموقع "تويتر": "بسبب ظروف غير متوقعة، تم تأجيل حفلات كاظم الساهر في أمريكا وكندا لموعد آخر.. يمكنكم الاحتفاظ بتذاكركم للحضور في موعد جديد الذي سيعلن لاحقاً أو طلب استرداد كامل المبلغ.. شكراً لتفهمكم".

يأتي هذا بعدما أعلن الفنان كاظم الساهر، وفاة والدة أولاده، مساء الجمعة، وكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي، وسام وعمر، في ذمة الله.. الفاتحة".

وكان آخر ظهور للفنان كاظم ساهر في حفله الذي أقيم في لوس أنجلوس، بالولايات المتحدة الأمريكية، 12 مارس 2022، رفقة حفيدتيه.

وشاركه الغناء، سناء وآية، ابنتي نجله، ورددا معه كلمات من أغنية "عيد العشاق"، وسط تفاعل الجمهور.

وكان من المقرر أن يحيي كاظم الساهر عدة حفلات غنائية بالفترة المقبلة، ضمن جولته الغنائية في أمريكا وكندا، حيث أحيا حفلي هيوستن ولوس أنجلوس، بينما تبقى له حفلات كان من المقرر إقامتها في شيكاغو وديترويت وواشنطن ونيو جيرسي وتورنتو ومونتريال.