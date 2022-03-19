مقتل ممثلة أوكرانية شهيرة في هجوم صاروخي روسي على كييف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

لقيت الممثلة الأوكرانية الشهيرة أوكسانا شفيتس، مصرعها في هجوم صاروخي روسي على مبنى سكني في كييف، حسب cnn.

وأعلن مسرح يونج - وهو فرقة مسرحية أوكرانية كانت جزءًا منها منذ عام 1980 - عن وفاة النجمة أوكسانا شفيتس يوم الخميس الماضي.

وأعرب المسرح، في بيان نشره على صفحته على فيسبوك عن حزنها الذي لا يمكن إصلاحه لوفاة شفيتس.

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وكتبت الفرقة في البيان: "مقتل الفنانة الأوكرانية أوكسانا شفيتس Oksana Shvets خلال هجوم صاروخي على مبنى سكني في كييف.. ذكرى مشرقة للممثلة الموهوبة، لا غفران للعدو الذي وصل إلى أرضنا".

كما أفادت مجلة Kyiv Post الناطقة بالإنجليزية عن وفاتها قائلة على تويتر، إنها "قُتلت في كييف أثناء الحرب".

ووفقًا لموقع Young Theatre، درست أوكسانا شفيتس المسرح في مسرح Ivan Franko ومعهد كييف الحكومي لفنون المسرح قبل الانطلاق في مشوار فني طويل.