محمد محمود عبد العزيز ينجو من حادثين: "لو اختفيت ابقوا اسألوا عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، نجاته من حادثين، الأول حادث سيارة، والثاني حريق نشب في المنزل.

وكتب نجل الساحر الراحل محمود عبد العزيز، عبر "ستوري" حسابه على موقع "إنستجرام": "اللهم لك الحمد والشكر على كل حال، من يومين كاوتش عربيتي اتقطع وأنا سايق والحمد لله جت سليمة، والنهاردة ربنا نجانا ولحقنا البيت قبل ما يولع والحمد لله جت سليمة".

أضاف: "أنا قلت بس أعرف حضراتكم عشان لو اختفيت فجأة ولا حاجة ابقوا اسألوا عليا".

ويشارك محمد محمود عبد العزيز في موسم مسلسلات رمضان 2022 من خلال مسلسل "ملف سري" مع النجوم: هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبدالغني، إيهاب فهمي، مادلين طبر، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، وإيمان يوسف وغيرهم، من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

"ملف سري" يعرض في رمضان 2022، على عدة قنوات، وهي: - ‏‪dmc‬، ‏‪cbc‬، الحياة‬ ، MBC دراما‬، المحور‬، ومنصتي ‏‪shahid‬، ‏‪watchit‬.