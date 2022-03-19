عادت من أجله لإحياء الأفراح.. شيرين تكشف هوية "العريس" الحقيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت النجمة شيرين عبد الوهاب، مقطع فيديو من حفل الزفاف الذي أحيته بقصر البارون مساء الخميس الماضي، كاشفة هوية "العريس" الحقيقية وعلاقتها به بعدما تردد أنه ابن شقيقتها.

وكتبت شيرين، عبر حسابها بموقع "تويتر": "مبروك لينا وأحمد.. بارك الله لكما، ربنا يسعدكم، شكرا يا لينا على حبك لأحمد اللي خلاكي تجهزي ليه المفاجأة دي، مبروك صديقي وأخويا الصغير أحمد، ربنا يديم عليك السعادة".

وأوضحت "شيرين" أن "العريس" هو أحد محبيها، قائلة: "شكرا يا أحمد على متابعتك ليّا من سنين، مبسوطة إني كنت معاكم، فرحت بيكوا وفرحت ليكوا من كتر الحب الصادق اللي شوفتوا منكم".

يأتي إحياء شيرين لحفل الزفاف بعد مقاطعتها للأفراح منذ 6 سنوات.

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وأحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب، قبل أيام، حفلا غنائيا ضمن فعاليات هلا فبراير بدولة الكويت.

يذكر أن آخر أغاني شيرين عبد الوهاب "وبحلفلك" التي طرحتها عبر قناتها على "يوتيوب" في ديسمبر الماضي، من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي.