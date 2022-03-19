عمرو دياب ينشر بوستر حفله مع حماقي: لأول مرة معا بموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الهضبة عمرو دياب، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بوستر حفله مع الميجا ستار محمد حماقي، في آخر حفلات موسم الرياض.

ويجتمع الهضبة عمرو دياب والميجا ستار محمد حماقي لأول مرة معا في آخر حفلات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم يوم 24 مارس الجاري.

وتطرح تذاكر الحفل بداية من السادسة مساءً، بتوقيت السعودية، اليوم السبت عبر موقع موسم الرياض.

وكشف المسشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، أن عدد زوار فعاليات موسم الرياض وصل إلى أكثر من 14 مليون زائر حتى الآن.