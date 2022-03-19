شكرا لقرائتكم خبر عن ميلا كونيس وأشتون كوتشر يجمعان 30 مليون دولار مساعدات للاجئين الأوكرانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة العالمية ميلا كونيس، وزوجها أشتون كوتشر، عن تحقيق هدفهما وهو جمع مبلغ يقدر بـ 30 مليون دولار، من أجل التبرعات لصالح اللاجئين الأوكرانيين، وذلك بعد أسبوعين فقط من إطلاق حملة لجمع المساعدة للجمعيات الخيرية المحلية في أوكرانيا.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعهد الزوجان في البداية بجمع ما يصل إلى 30 ملايين دولار من التبرعات للمساعدة في تقديم مساعدات إنسانية "فورية" للاجئين الأوكرانيين عندما أطلقوا حملة تبرعات على موقعGoFundMe عبر حساباتهما على موقع "إنستجرام"، وذلك يوم 3 مارس الجارى.



اعلان الزوجان تجميع المال

وقالت ميلا في المقطع المصور: "نريد فقط أن نقول إننا حققنا هدفنا، تم جمع أكثر من 30 مليون دولار"، وأضافت ميلا - التي ولدت في تشيرنيفتسي بأوكرانيا - "تبرع أكثر من 65000 منكم، نحن غارقون في الامتنان للدعم وعلى الرغم من أن هذا أبعد ما يكون عن حل المشكلة، فإن جهودنا الجماعية ستوفر الدعم للكثير من الناس بينما يتقدمون إلى الأمام في مستقبلهم المجهول".

فيما قال زوجها أشتون في الفيديو، "عملنا لم ينته.. سنفعل كل ما في وسعنا للتأكد من أن تدفق الحب الذي جاء منكم جميعًا كجزء من هذه الحملة سيجد أقصى تأثير مع المحتاجين، مع استمرار تلقي التمويل، سنتعامل مع كل دولار كما لو كان يتم التبرع به من جيوبنا، مع الاحترام والشرف للعمل الذي تم تحقيقه لكسبه، بقصد الحب الذي تم تقديمه من خلاله والرغبة في تعظيمها لتحقيق نتائج إيجابية للآخرين".