شكرا لقرائتكم خبر عن بيت ديفيدسون حبيب كيم كاردشيان الجديد يتخلف عن رحلته إلى الفضاء الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخلف نجم الكوميديا الأمريكى بيت ديفيدسون، الصديق الجديد لنجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، عن رحلة قصيرة إلى الفضاء الخارجى بصاروخ جيف بيزوس، ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت شركة الرحلات الفضائية Blue Origin التابعة لبيزوس، إن نجم برنامج "ساترداي نايت لايف"، لم يعد قادرًا على القيام بالرحلة، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.



تغريدة الشركة على تويتر

وأعلنت الشركة، في وقت سابق، أن ديفيدسون، سيكون واحدًا من 6 ركاب على متن رحلة شركة بلو أوريجن القادمة، وقالت الشركة، "كان من المقرر انطلاقها يوم الأربعاء، لكن تم تأجيلها الآن إلى 29 مارس لإجراء مزيد من الاختبارات".



كيم كارداشيان و بيت ديفيدسون

وبدأت كارداشيان في مواعدة ديفيدسون في نوفمبر 2021، بعد شهر واحد فقط من استضافتها من برنامد ساترداي نايت لايف، لم يكن كاني ويست صديق كيم كارديشان السابق سعيدًا أبدًا بالعلاقة ، حيث أشار مغني الراب إلى ديفيدسون في أغنية عام 2022 إيزي حيث هدد "بضرب بيت ديفيدسون.

فيما رد بيت ديفيدسون، على الهجمات المستمرة التى شنها مغني الراب العالمي كاني ويست، والزوج السابق لنجمة تليفزيون الواقع، كيم كارداشيان ، عليها وعلى بيت حبيبها حيث نشر الأخير صورة لوشم بأسم كيم على صدره والذى نشر على حسابه الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعى، ليأكد على جدية مشاعره تجاه كارداشيان.

وحسب ما ذكره موقع صحيفة" ديلي ميل" البريطانية، الذى نشر صورة وشم بيت ديفيدسون والذى عبارة عن كلمة" KIM "، ضمن مجموعة صور تم التقاطها لمحادثات نصية قام بيت بمبادلتها مع كاني ويست في ظل استمرار خلافاتهما.