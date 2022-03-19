شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء الدين محمد يكشف تعرضه لتسمم ويطالب جمهوره بالحذر من الطعام فى أى مكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر بهاء الدين محمد، صباح اليوم السبت، عن تعرضه للتسمم، مطالبًا متابعيه وأصدقائه بالحذر واتخاذ كافة الاحتياطات عند تناول الطعام من أي مكان، وقال بهاء الدين محمد، فى تدوينه عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، " فجأة حالة تسمم غريبة، الحمد لله، خلوا بالكم من الأكل من أي مكان مهما كان اسمه وشكله".





فيما حرص عدد كبير من متابعى بهاء الدين محمد، على الدعاء له بالشفاء والسلامة من هذه الأزمة، وجاء في التعليقات، "مليون سلامة عليك يا أستاذ" و "ألف سلامة عليك" و "الحمد لله قدر ولطف ربنا يحميك ويحفظك من كل شر".

في سياق آخر، كشف الموسيقار هانى مهنا، الستار عن أغنية بصوت الفنانة التونسية الراحلة "ذكرى" بعنوان "تبقى مين" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان وتوزيع هانى مهنا، وطرحها على قناته على "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "تبقى مين اللى أنت سبت عشانها حب سنين.. تبقى مين اللى أنت بعت وراك قلب حزين، تبقى مين اللى أنت بدموعى سقيتها كاس الغرام، اللى أنت بشموعى سقيتها الظلام بتقولها نفس الكلام".

يأتي الإعلان عن أغنية "تبقى مين" بعدما أعلن الشاعر بهاء الدين محمد، فى أغسطس الماضى طرح أغنية بعنوان "متهيألك" للنجمة الراحلة ذكرى كانت قد سجلتها قبل وفاتها، واحتفظ بها برفقة الملحن أمير عبد المجيد.

وكشف بهاء الدين محمد أن الفنانة الراحلة ذكرى غنت مذهب الأغنية فى أحد البرامج، وأن لديه نسخة مسجلة بصوتها للأغنية كاملة، سوف يطرحها للجمهور.