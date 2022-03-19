شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى فكري وندوة لبلال عبد الله وعرضان فى ثالث أيام الشارقة المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ ثالث أيام مهرجان الشارقة المسرحية بملتقي فكري يبحث في عنوان " المسرح ..نافذة أمل " يتحدث فيه من مصر الدكتور سامي سليمان، ويهدف الملتقي إلى التعرف على الطرق التي عمل ويعمل بها "أبو الفنون" بوصفه نشاطاً إبداعياً ومعرفياً واجتماعياً، لإحياء الأمل ورعايته في دواخل المشتغلين به وجمهوره، على مر العصور، ويشارك في الملتقى: عبد الله راشد (الإمارات)، وسامي سليمان أحمد (مصر)، وكمال الشيحاوي (تونس)، وراشد مصطفى بخيت (السودان)، وعمر الرويضي (المغرب).

ثم في الساعة الخامسة حفل جائزة الشارقة للابداع المسرحي العربي بالدورة الخامسة عشرة للفنان الإماراتي بلال عبد الله بقصر الثقافة ، وخلال اللقاء يتحدث الشخصية المكرمة عن سيرته وأهم المحطات في مشواره المسرحي مع تقديم شهادات حول مشواره الإبداعي من أصدقاء وزملاء في المجال ، ويليه العرض الإماراتي " الياثوم " ، والعرض من تاليف الحتاوي وإخراج حمد عبد الرازق ، وسيعرض الساعة السابعة بتوقيت الامارات العربية المتحدة بمعهد الشارقة للفنون المسرحية ، وفي الساعة التاسعة يعرض مسرحية " لامع بلا ألوان " تاليف سامي بلال واخراج ابراهيم سالم.