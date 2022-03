شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل فى "مكتوب عليا" و"دايما عامر" المهنة رجل أعمال كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفنان عمرو عبد الجليل السباق الرمضانى المقبل بمسلسلين جديدين يعكف على تصويرهما في حالياً، الأول هو "مكتوب عليا" مع أكرم حسنى والمقرر عرضه حصرياً على قناة DMC ومنصة Watch it الرقمية، والثانى "دايما عامر" مع مصطفى شعبان والمقرر عرضه على قناتى ON والحياة ومنصة Watch It.

ويقدم عمرو عبد الجليل الكوميديا بشخصية رجل أعمال في المسلسلين، ولكن كل شخصية تحمل طبيعة مختلفة عن الأخرى، حيث يجسد في "مكتوب عليا" دور رجل أعمال يُدعى بدوي، ويمتلك شركة شحن تحمل اسمه، ويدخل في مواجهة مع أكرم حسني، أما في "دايما عامر" فيظهر بشخصية رجل أعمال يدعى "أبو الوفا" صاحب مدرسة رؤية للغات التى يحدث بها العديد من المواقف والمفارقات.

مسلسل" مكتوب عليا" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى، وبطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، هنادى مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، محمود السيسى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، ولأول مرة هلا رشدي ‏ممثلة بعيدًا عن الغناء، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف.

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى.



عمرو عبد الجليل فى دايما عامر