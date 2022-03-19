فن ومشاهير

هشام ماجد يعلن انتهاء تصوير "اللعبة 3 - اللعب مع الكبار"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن النجم هشام ماجد، انتهاء تصوير مسلسل "اللعبة 3 - اللعب مع الكبار" والذي يُعرض حاليا عبر منصة "شاهد vip".

ونشر هشام، صورة لصناع العمل عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "فركش.. إحنا اللعبة".

ويتصدر مسلسل "اللعبة 3 - اللعب مع الكبار" قائمة أفضل 10 أعمال في مصر، منذ انطلاق عرضه على منصة "شاهد" بداية من 20 فبراير الماضي.

وفي "اللعبة 3 - اللعب مع الكبار"، يعود الجمهور لأجواء المنافسة بين "مازو" هشام ماجد وفريقه، و"وسيم" شيكو وفريقه، وسط أجواء كوميدية.

"اللعبة 3 - اللعب مع الكبار" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، أحمد فتحي، محمد ثروت، حسام داغر ومحمود حافظ، تأليف أحمد سعد والي، ومن إخراج معتز التوني.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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