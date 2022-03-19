هشام ماجد يعلن انتهاء تصوير "اللعبة 3 - اللعب مع الكبار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن النجم هشام ماجد، انتهاء تصوير مسلسل "اللعبة 3 - اللعب مع الكبار" والذي يُعرض حاليا عبر منصة "شاهد vip".

ونشر هشام، صورة لصناع العمل عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "فركش.. إحنا اللعبة".

ويتصدر مسلسل "اللعبة 3 - اللعب مع الكبار" قائمة أفضل 10 أعمال في مصر، منذ انطلاق عرضه على منصة "شاهد" بداية من 20 فبراير الماضي.

وفي "اللعبة 3 - اللعب مع الكبار"، يعود الجمهور لأجواء المنافسة بين "مازو" هشام ماجد وفريقه، و"وسيم" شيكو وفريقه، وسط أجواء كوميدية.

"اللعبة 3 - اللعب مع الكبار" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، أحمد فتحي، محمد ثروت، حسام داغر ومحمود حافظ، تأليف أحمد سعد والي، ومن إخراج معتز التوني.