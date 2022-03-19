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رمضان 2022| مي عز الدين تنشر بوستر "جزيرة غمام".. وهكذا علّقت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة مي عز الدين، البوستر الرسمي لمسلسل "جزيرة غمام" والذي تخوض به سباق مسلسلات رمضان 2022.

"مي" نشرت البوستر عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "جزيرة غمام.. رمضان2022 بإذن الله.. التوفيق من عند الله".

ومن المنتظر خلال موسم مسلسلات رمضان 2022، عرض مسلسل "جزيرة غمام" من تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

"جزيرة غمام" يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، وفي مقدمتهم: طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، وفاء عامر، محمد جمعة ورياض الخولي وغيرهم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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