رمضان 2022| مي عز الدين تنشر بوستر "جزيرة غمام".. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة مي عز الدين، البوستر الرسمي لمسلسل "جزيرة غمام" والذي تخوض به سباق مسلسلات رمضان 2022.

"مي" نشرت البوستر عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "جزيرة غمام.. رمضان2022 بإذن الله.. التوفيق من عند الله".

ومن المنتظر خلال موسم مسلسلات رمضان 2022، عرض مسلسل "جزيرة غمام" من تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

"جزيرة غمام" يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، وفي مقدمتهم: طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، وفاء عامر، محمد جمعة ورياض الخولي وغيرهم.