كيف علّقت ماجدة خير الله على تولي حسين فهمي رئاسة دورة مهرجان القاهرة 2022؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: وائل توفيق:

علّقت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، على قرار الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، التي وجهت خلاله الشكر للمنتج محمد حفظي على ما بذله من جهد خلال فترة رئاسته مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في السنوات الأربع الماضية، معلنة تولي الفنان القدير حسين فهمي، رئاسة الدورة 44 المقرر إقامتها خلال عام 2022.

وقالت خير الله، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن تخوفات البعض من تقدم عمر الفنان حسين فهمي غير جديرة بالاعتبار، خاصة وأن هناك فريق كبير من الشباب سيعمل تحت إدارته، وغالبًا سيكون لهم الدور الأبرز، مضيفة: "هؤلاء الشباب لهم تجربة كبيرة في السنوات الماضية، سواء في وقت محمد حفظي أو من سبقوه".

وتؤكد "خير الله" أن هؤلاء الشباب، هم المحركون الحقيقيون لإدارة وتنظيم المهرجان، سواء بإجراء الاتصالات أو تنظيم البرامج الفنية، متابعة: "حسين فهمي سيترك لهم المهمة اللي دائما سيقومون بها وقاموا بها في الأوقات السابقة".

وتلفت إلى أن الفنان حسين فهمي حقق نجاحا كبيرا في الدورات التي تولى فيها رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، في ظل وجود الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله الذي كان يتولى إدارة الأمور، وإجراءات الاتصالات بالفنانين العالميين، وتضيف أن الأمور تمت بشكل مشابه أيضًا وقت تولى الفنان عزت أبو عوف رئاسة المهرجان أيضًا.

وترى ماجدة خير الله، أن الناقد يوسف شريف رزق الله ترك مجموعة كبيرة من الشباب قادوا إدارة مهرجان القاهرة السينمائي بعد وفاته.

وأصدرت وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، قرارا بتولي الفنان حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 لعام 2022، وسوف يقام حفل خلال الأيام القادمة، لتسلم "فهمي" رئاسة المهرجان من "حفظي" في تقليد جديد.

وسبق أن تولى "فهمي" رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي لـ4 دورات، بداية من عام 1998 إلى 2001.