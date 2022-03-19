إلهام شاهين تجيب لـ"الخليج 365".. كيف تقمصت شخصية "داعشية" في "بطلوع الروح"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أثار ظهور الفنانة إلهام شاهين، في البرومو الرسمي لمسلسل "بطلوع الروح" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022، متقمصة دور قيادية في تنظيم داعش الإرهابي؛ جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحول الشخصية؛ قالت شاهين، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنها استعانت بالأفلام الوثائقية، ومقاطع الفيديو لنساء "داعش"، لحرصها على إتقان تجسيد الشخصية المكتوبة في سيناريو المؤلف محمد هشام عبية بالتعاون مع مخرجة العمل كاملة أبو ذكري.

أضافت شاهين، أنها وأسرة العمل يواصلون تصوير مسلسل "بطلوع الروح" استعدادا لعرضه في شهر رمضان 2022، مشددة على أنها تعمل بكامل تركيزها أثناء تصوير العمل.

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وظهرت إلهام شاهين في البرومو الرسمي لمسلسل "بطلوع الروح"، وهي تقوم بدور قيادية داعشية، وتحمل سياط مهددة بالقضاء على الأعداء، كما ظهرت الفنانة منة شلبي ويبدو عليها الزعر والخوف.

مسلسل "بطلوع الروح" تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري، بطولة النجوم: إلهام شاهين، ومنة شلبي، ومحمد حاتم، ودياموند بوعبود، وعادل كرم وغيرهم.