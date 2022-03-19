“ليش بفضل عيش بلبنان؟”.. تعرف على اسباب ميريام كلينك!

كتب امير فتحي في السبت 19 مارس 2022 09:57 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية المثيرة للجدل ميريام كلينك مجموعة صور جديدة لها من قلب العاصمة اللبنانية بيروت وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت ميريام كلينك على الصور متحدثة عن اسباب حبها للعيش في لبنان رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.

وقالت ميريام كلينك في تعليقها: “ليش بفضل عيش بلبنان ? لانو بكره اوقف بالصف لانو بحب قوص لانو بحب الاكشن لانو ما منزهق مصايب لانو بدلع لانو منفهم عبعض لانا مجانين هههههه

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