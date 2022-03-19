شكرا لقرائتكم خبر عن أم كلثوم ملكة القلش.. حكايات وطرائف كوكب الشرق مع الجمهور وابن أحمد رامى والان مع تفاصيل الخبر
ومن طرائف الوصل بالكلمات التى كانت كثيراً ما تجيده أم كلثوم وعرف فيما بعد باسم " القلش" ، ما حدث بينها وبين أحد الثقلاء الذى أثقل عليها فى إحدى الجلسات حتى أفسد بهجة الحديث ، وكان بيته على مقربة من بيتها، فلما ضاقت به قالت له " انت مش جار سومة ، ده انت جرثومة".
وكان المعلم " دبشة" من أصدقاء أم كلثوم الذين يحرصون دائماً على حضور حفلاتها وجلساتها، وذات مرة كان يحدثها فى مسألة خاصة أثناء الاستراحة فى إحدى الحفلات ، وكان وباء الكوليرا وقته على أشده فى مصر، ولما رأى عدد من الجمهور المعلم دبشة يتحدث مع كوكب الشرق تزاحموا حولها يهنئونها على وصلتها السابقة وطال حديثهم وازداد التزاحم ، فأرادت ثومة أن تتخلص من هذا الزحام بذكاء ، فأشارت إلى المعلم دبشة وقال لهم :" أحب أعرفكم بالأستاذ ده عمدة القرين"، وكانت القرين وقتها هى البلدة التى ظهرت فيها الكوليرا لأول مرة فى مصر ومنها انتشرت فى باقى المناطق ، فما كادوا يسمعون كلمة القرين حتى تراجعوا جميعاً دون أن يصافحوا المعلم دبشة ولا أم كلثوم واستأذنوا من بعيد وانصرفوا على الفور.