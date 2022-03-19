شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يحتفل بعيد ميلاده اليوم.. تعرف على مشواره من الغناء للتمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم ماجد المصرى، اليوم السبت 19 مارس بعيد ميلاده الـ 59، حيث ولد بالإسكندرية عام 1963، وأثناء المدرسة تلقى دروسا في الرقص والغناء ساعدته في بداياته الفنية، حيث اتجه بعد التخرج من كلية الشريعة بجامعة الأزهر إلى الغناء في المهرجانات والنوادي الليلية، وبعد مسيرة غير موفقة في الغناء انتقل إلى التمثيل.

اكتشفه المخرج حسام الدين مصطفى وقدمه للسينما ممثلًا في فيلم "الجاسوسة حكمت فهمي" عام 1994 مع نادية الجندي، فقرر التخلي عن الغناء مقابل التمثيل، وبعد ذلك شارك بأدوار ثانوية في أفلام "المرأة والساطور"، "سارق الفرح" و"تفاحة"، وبعدها دخل عالم الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "التوأم" مع الفنانة ليلى علوي 1997 وحقق نجاحات وشهرة كبيرة.

وفى مشواره السينمائى شارك ماجد المصرى في أفلام "قشر البندق، الكلام في الممنوع، زنقة الستات، لماضـة، ست الستات، فرقة بنات وبس، امرأة وخمسة رجال، هروب المومياء، إتفرج يا سلام، كلمني شكرا، تلك الأيام، اشغال شاقة، عقدة الخواجة، كارما، البدلة و"الكهف" الذى كان آخر أعماله السينمائية.

وفى الدراما قدم ماجد المصرى مسلسلات "أحلام العصافير، خيال الظل، التوأم، لدواعي أمنية، قصة حب، الخانكة، قلب امراه، الطوفان، زلزال، وقدم البطولة المطلقة خلال مسلسلى بحر والوجه الآخر اضافه إلى ظهوره كضيف شرف في أكثر من عمل أبرزها مسلسل "الاختيار".

تزوج ماجد المصري مرتين، الأولى في بداية مشواره من الفنانة منى إش إش اينة الملحن المصري حسن إش إش، وقدما معا فرقة غنائية تحت اسم ماجد ومنى وانفصلا بعد انجاب ولد وبنت، وتزوج المصرى بعدها بعدة أعوام من رانيا أبو النصر وهي شخصية من خارج الوسط الفني وأنجبا ولد وابنة أيضا.