شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد متهم فى جريمة قتل بأحداث مسلسل "ملف سرى" مع هانى سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتهم الفنان إدوارد فى جريمة قتل خلال أحداث مسلسل "ملف سرى" المقرر أن يعرض فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث يجسد دور مذيع راديو ويتورط فى العديد من المواقف ويدخل السجن ويحاول الهروب منه بعد اتهامه بالقتلوتتوالى الأحداث فى إطار درامى اكشن.



ادوارد

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.