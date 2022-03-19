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شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد متهم فى جريمة قتل بأحداث مسلسل "ملف سرى" مع هانى سلامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتهم الفنان إدوارد فى جريمة قتل خلال أحداث مسلسل "ملف سرى" المقرر أن يعرض فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث يجسد دور مذيع راديو ويتورط فى العديد من المواقف ويدخل السجن ويحاول الهروب منه بعد اتهامه بالقتلوتتوالى الأحداث فى إطار درامى اكشن.
ادوارد
مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.
وتدور أحداث "ملف سرى" المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثالا للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.
من ناحية أخرى انتهى إدوارد من تصوير حدوتة "خيال حلمى" من مسلسل "حد فاصل" ويجسد ضمن أحداثها شخصية رجل أعمال، حيث يبتعد عن الكوميديا من خلال هذه الحدوتة، وجمعت المشاهد الأخيرة من الحدوتة بين إدوارد والفنانة نانسي صلاح والتي تشاركه في بطولة الحدوتة، ويشارك فى البطولة كل من محمد مهران وغفران وعفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين، والحدوتة من تأليف محمد إبراهيم، وإخراج تامر حمزة.