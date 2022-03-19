محمد رمضان يروج لحفله في السعودية: ميعادنا الأسبوع القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو تظهر من خلاله الدعاية الخاصة بحفله الغنائي القادم في المملكة العربية السعودية.

وعلّق محمد رمضان على الفيديو الذي نشره عبر صفتحه بموقع "فيس بوك": "دعاية أقوى حفلة في السعودية، ميعادنا الأسبوع القادم.. ثقة في الله نجاح".

ويحيي النجم محمد رمضان، حفلا غنائيا في جدة بالسعودية، يوم 26 مارس الجاري، وذلك ضمن حفل افتتاح "فورمولا وان".

ويشارك الفنان محمد رمضان في موسم رمضان 2022 بمسلسل "المشوار"، ويعرض على قناة "Dmc" حصريا، وهو من إنتاج شركة "ميديا هب - سعدي جوهر"، بمشاركة النجوم: عمرو عبدالجليل، أحمد سعيد عبدالغني، بيومي فؤاد، ندى بسيوني، أحمد مجدي، خالد كمال، أحمد صفوت، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.