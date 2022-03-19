ابنة الفنان ماهر سليم من أمام قبر والدها: "أنا هفضل مستنياك" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نشرت أسماء ماهر، ابنة الفنان ماهر سليم، صورة لها من أمام قبر والدها، وعبرت عن بالغ حزنها وشدة اشتياقها له.

وكتب "ماهر" عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "لسه نفس اللحظ جوايا بتتجدد كل يوم، لحظة ما حطيت راسي على قلبك، ومسمعتش دقاته، لحظة ما حضنتك، ومحضنتنيش، لحظة ما شفتهم بعيني، بيدفنوا حتة مني، دموعي اتحبست، نفسي استخبى فيك زي زمان، وتتصل تطمن عليا".

وتابعت معبرة عن اشتياقها له: "صوتك وحشني، أنا روحي هلكت من الاشتياق، هما بيقولولي أنك مت، بس أنا حاسة أنك جاي، أنا هفضل مستنياك، يا بابا هي دي بقى كسرة النفس، دي وحشة أوي".

يعتبر الفنان ماهر سليم من أشهر نجوم المسرح، كما قدم عددا من الأعمال الهامة في السينما والتليفزيون، أبرزها: "لآخر نفس، بين عالمين، كف القمر، فرقة ناجي عطالله، حليم، الإمام المراغي" وغيرها من الأعمال.

وكان آخر أعمال الفنان الراحل فيلم "وقفة رجالة" بطولة سيد رجب، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، وشريف دسوقي، قبل رحليه عن عالمنا في سبتمبر الماضي.