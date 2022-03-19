رمضان 2022.. شاهد البوسترات الرسمية لمسلسل "بيت الشدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الجهة المنتجة لمسلسل "بيت الشدة"، عن البوسترات الرسمية للعمل، الذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2022 ويعرض على قناة "القاهرة والناس".

وظهر على بوستر مسلسل "بيت الشدة" الرسمي النجوم: وفاء عامر وأحمد وفيق وإيهاب فهمي ومها أحمد ومحسن منصور ومدحت تيخا ومحمد مهران وأحمد التهامي، بالإضافة لبوستر منفرد لكل منهم.

على جانب آخر، يواصل أبطال المسلسل استكمال تصوير المشاهد المتبقية لهم بالمدينة للانتهاء منها، ثم الانتقال إلى تصوير عدد من المشاهد الخارجية بعدة مناطق متفرقة بالقاهرة.

مسلسل "بيت الشدة" يخوض بطولته النجوم: وفاء عامر وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، بسنت حاتم، ومنى العمدة وغيرهم، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.