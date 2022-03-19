شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة الفنان شكرى سرحان اليوم.. قدم ما يصل إلى 150 فيلماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم السبت 19 مارس، ذكرى وفاة فتى الشاشة الفنان شكرى سرحان الذى استطاع بأعماله دخول قلوب عدد من الفتيات بسبب أدواره الرومانسية التى قدمها في العديد من الأفلام، وتركت بصمة كبيرة مع جمهوره .

اسمه الحقيقى محمد شكرى الحسينى سرحان، وولد فى قرية الغار بمحافظة الشرقية فى 13 مارس عام 1925 وهو الأخ الأصغر للفنان محسن سرحان، وسامى سرحان.

تخرج شكري سرحان في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1947، وبعد تخرجه رشح لأول فيلم سينمائي وهو "هارب من السجن"، غير أن مخرجه استبدل به الفنان فاخر فاخر، وكانت بدايته الحقيقية في السينما مع فيلم "نادية" عام 1949 إلا أن ذلك الدور المساعد حجز له البطولة أمام النجمة الاستعراضية نعيمة عاكف، حيث قدمه المخرج حسين فوزي للقيام أمامها بالبطولة في فيلم "لهاليبو"، ثم اختاره المخرج الكبير يوسف شاهين لبطولة فيلم "ابن النيل" عام 1951 الذي يعتبر الانطلاقة الحقيقية لشكري سرحان في مجال السينما .

امتدت مسيرة شكري سرحان الفنية منذ عام 1949 حتى 1991، بين أدوار كوميدية وأخرى تراجيدية، حتى وصلت أفلامه إلى ما يقرب من مئة وخمسين فيلما، ما بين أفلام البطولة المطلقة والجماعية، وبين أدوار ثانوية في ختام حياته الفنية، وهو ما جعله يعتزل التمثيل في عام 1991.

حصل على وسام الجمهورية من الرئيس الراحل عبد الناصر عن دوره فى فيلم "رد قلبى" عام 1957، بالإضافة إلى تكريمه فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عن مجمل مشواره فى سياق مئوية السينما المصرية.