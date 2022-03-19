شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من فيلم The Adam Project بعد طرحه الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شبكة نيتفلكس 5 صور من فيلم The Adam Project، الذى طرح يوم 11 مارس الجارى، لأبطال العمل، ووصلت مدته إلى ساعة و46 دقيقة، ومن ضمن اهم أبطال العمل الجديد الممثل العالمى مارك روفالو، والممثل العالمى ريان رينولدز.

يدور فيلم The Adam Project حول شخص يدعى آدم ريد، البالغ من العمر 13 عامًا، وما زال حزينًا على الموت المفاجئ لوالده قبل عام، ولكنه دخل جراج منزله ذات ليلة ليجد طيارًا مصابًا مختبئًا هناك، ومن ثم اكتشف أن هذا الطيار الغامض هو النسخة القديمة لنفسه من المستقبل، والذى خاطر بكل شيء للعودة في الوقت المناسب في مهمة سرية.

وبالتالي يجب أن يشرعوا معًا في مغامرة في الماضي للعثور على والدهم، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، وإنقاذ العالم، وبالتالي يجب على الثنائى آدم الصغير والكبير أن يتعاملوا مع فقدان والدهم، خاصة وأن لديهم فرصة لمداواة الجروح التي شكلتهم.

بالإضافة إلى التحدي المتمثل في المهمة، اكتشف آدامز أنهما لا يحبان بعضهما البعض كثيرًا، وإذا كانا سينقذان العالم، فسيتعين عليهما أولاً معرفة كيفية التعايش معا.

يقوم ببطولة فيلم The Adam Project كل من ريان رينولدز، مارك روفالو، جينيفر جارنر، كاثرين كينر، زوي سالدانا، لوسي جيست، ميلاني هوبيرت، ووكر سكوبل.



The Adam Project (1)



The Adam Project (2)



The Adam Project (3)



The Adam Project (4)