شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم The Batman تصل إلى 13 مليون جنيه في دور العرض المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم The Batman إيرادات بلغت 5 ملايين و130 ألف جنيه مصري هذا الأسبوع بدور العرض المصرية، لتبلغ محصلة ما حققه الفيلم في مصر 13 مليون حنيه في أسبوعين عرض، بعدما حصد الفيلم 7 ملايين و800 ألف جنيه في أسبوعه الأول، ليستمر في النجاحات الكبيرة التي يحققها على مستوى شباك التذاكر حول العالم.

فيلم The Batman من إخراج مات ريفز، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم روبرت باتينسون فى دور باتمان، زوى كرافيتز فى دور سيلينا كايل، بول دانو فى دور ريدلر، جيفرى رايت فى دور جيمس جوردون، جون تورتورو فى دور كارمين فالكون، وبيتر سارسجارد.

وحقق The Batman ثانى أفضل افتتاحية عرض فيلم فى زمن الكورونا بدور العرض السينمائى، وذلك بعد ما تصدر Spider-Man: No Way Home الأفلام الأكثر تحقيقاً للإيرادات في الافتتاحية، بعدما تم طرحه نهاية عام 2021، حيث وصلت إيرادات The Batmanإلى أكثر من 300 مليون دولار في مختلف دور العرض

وانطلق الفيلم بداية من 1 مارس الجارى، حيث عرض فى أول مارس بكوريا الجنوبية، وفى 2 مارس بفرنسا، وفى الإمارات بالثالث من الشهر نفسه، إلى أن عرض فى بريطانيا والولايات المتحدة فى 4 مارس وغيرها من الدول، ومن المتوقع أن تزيد إيرادات الفيلم بشكل كبير فور عرضه فى الصين، التى تعتبر واحدة من أهم وأكبر أسواق السينما حاليا والمقرر له 18 مارس.

كان تصوير الفيلم قد توقف فى لندن، بعدما أعلنت شركة Warner Bros إصابة أحد أعضاء الإنتاج بفيروس كورونا، فى حين أعلن موقع THR أنه تم تشخيص النجم روبرت باتينسون بطل الفيلم بـ COVID-19 وتسببت تلك الإصابة فى إصدار قرار تأجيل طرح الفيلم لعدة أشهر، لأن إصابته تسببت فى تعطيل التصوير وخضوع عدد كبير من طاقم العمل إلى الحجر المنزلى، فى ظل ظروف السوق الصعبة التى أدت إلى إغلاق أهم وأكبر دور العرض فى أمريكا والعالم بسبب فيروس كورونا.